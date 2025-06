- Ja verujem da ćemo u Zaječaru da uradimo mnogo toga, za ono što jesmo, dobili smo nagradu, za ono što nismo, ljudi su to umeli da kazne. U Kosjeriću, takođe... Zato sve to otvara priliku da razgovaramo! Zato molim sve one koji drugačije misle da na svim nivoima krenemo da razgovaramo, da se dogovaramo... A oni koji to neće, i to je dobro. Pobeđivaćemo a ljudi će razumeti ko je to želeo a ko nije, rekao je Vučić na terasi Predsedništva pa pokazao na lepe trešnje i jagode ispred sebe rekavši da su iz Srbije i da mogu biti simbol jednog novog početka.