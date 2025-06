- Čestitam građanima ove dve lokalne samouprave na odluci, na ostvarenom biračkom pravu, na glasanju u nedemogratskim uslovima i ambijentu, ambijentu koji nikad do sada nismo videli u Srbiji, ni devedesetih, nismo imali ono što smo juče imali. Okupacija, uzurpacija, onemogućavanje građanima da ostvare ustavno pravo, pravo na izbor. To je bio vrhunac onoga što se dešavalo. U toku kampanje nismo imali pravo kao drugi učesnici da se okupljamo, da ne budemo izloženi napadima, progonima, da se onemogućava redovan izborni rad, da ne smemo da idemo u kampanju od vrata do vrata. Napadnuti su od strane onih koji su vodili blokaderske liste. Najgrublje kršenje izborne tišine, nezabeleženo u Srbiji, nikada se nije dešavalo ovo što su oni radili. Čista politika i propaganda u momentu kada je predviđeno da ne smeju da preduzimaju takve aktivnosti. Onemogućavali su građanima da glasaju, napadali izborne štabove... Postoji ozbiljna dokumentacija, verujem da će posmatrači obavestiti sve i opštinske izborne komisije, RIK i ODHIR, da vide svi šta se dešavalo od strane onih koji provode blokade i teror.