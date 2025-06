- Toliko se govori o neregularnosti izbora da se građani demotivišu, odnosno svako ko želi da posmatra Srbiju kao demokratsku zemlju koja se razvija. Ako vi ne verujete da su ti izbori legitimni i da će biti kontrolisani time demotivišete ljude, pa je dobro to što građani nisu poverovali da će im glas biti pokraden, već su izašli u velikom broju, bilo je tenzija kao i prethodnih meseci i godina, ali to nije prešlo granice - rekao je Antonijević.

- U košarci kada pobedite sa jednim poenom i to onim zadnjim, to je neopisivo slavlje, kao i pobeda u biciklizmu za pola točka. Svaka pobeda je lepa za pobednika, a gubitnik nažalost uvek smatra da nešto nije u redu. To se naročito dešava kada su izbori u pitanju, a ne samo u Srbiji, svuda je to postala matrica da gubitnik uvek viče onima koji su pobedili. Čini mi se da je najvažnije da su ti jučerašnji izbori privedeni kraju na koliko toliko civilizovan način.