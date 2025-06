"Setite se, tvrdili su da smo gotovi i da nas narod neće. Izveli su onoliki broj ljudi 15.marta i delovalo je sve kao da je nastupila bezizlazna pozicija za predsednika Vučića i Srpsku naprednu stranku. No, mi smo bili strpljivi, čekali smo njihove greške, jer smo znali da su u euforiji i da su opijeni željom da sprovedu obojenu revoluciju, kao što smo znali da sve to što čine nema nikakve veze sa realnom politikom i da nema sadržinu", napisao je narodni poslanik Srpske napredne stranke i advokat Vladimir Đukanović , reagujući na izjave blokadera .

Kako je istakao, bilo je za očekivati da će pogrešiti i upravo to su počeli da čine 15. marta.

- Znali smo da će pogrešiti i upravo su to počeli da čine 15.marta kada nisu umeli da procene situaciju kada je dosta i da proglase nekakvu pobedu. Opijeni masom koja je izašla na ulice pomislili su da će se vlast tek tako urušiti i da će bez izbora uspeti da se domognu fotelja. No, ne lezi vraže. Bili smo strpljivi, svašta smo pregrmeli, najgore uvrede, pretnje, psovanja, ali smo sve to vreme radili na terenu, čuvali smo stranku i počeli da se podižemo. Znali smo da su im lokalni izbori u Zaječaru i Kosjeriću poslednja šansa da nešto više učine i da spašavaju ludilo koje su u ovih sedam meseci proizveli, a znali smo i da bi im eventualna pobeda u nekoj od ovih sredina omogućila da se ponovo podignu.