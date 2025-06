- Stravično je i jezivo koliko je bilo pritisaka, kao što je Vučević juče rekao, ne ponovilo se . Ti ljudi daju sebi za pravo da li će nekoga pustiti da izrazi svoju volju, da li će moći da uđe na fakultet i slično. Juče i danas ponovo maltretiraju čitav grad, "šačica" njih kampuje ispred Vlade Republike Srbije, ono je sramotno . To je fašistička ideologija na koju pojedini ljudi ćute, a mediji podržavaju - rekla je Brnabić.

- Očekujem da nadležne institucije reaguju kao što su reagovale nakon nacističkog napada na studente koji žele da uče . Očekujem da se svi one privedu pravdi. Skandalozno mi je da medijska i novinarska udruženja nisu reagovala na ovo. Blokaderi daju sebi za pravo da udaraju, ponižavaju i linčuju ljude samo zato što se bave svojim poslom. Nedopustivo je da bilo ko, na bilo koji način, ugrozi fizički nekoga ko radi svoj posao, pogotovo žene . Da se ovo dogodilo bilo kom novinaru opozicionih medija, mi bi se oglasili i najstrašnije osudili - rekla je Brnabić.

- Blokaderi danas na fakultetima jure profesore koji su ih šest meseci podržavali, fizički ih izbacuju, samo ako se usude da im kažu jednu reč koja im se ne sviđa. Oni nisu studenti, oni su blokaderi. Kada je tridesetih došlo do spaljivanja knjiga od strane nacista, to su pokrenuli studenti nacisti. Ne daju pravim studentima da uđu na fakultet na kome studiraju, traže im indeks, pa šta je sledeće, da ih pitaju za krvnu grupu? Napadali su ljude u Kosjeriću, otimali su im glasačke listiće i pokušavali da saznaju za koga glasaju, pa to je čist nacizam - rekla je Brnabić.