"I to što pre treba shvatiti", rekao je Kostić još 2021. godine.

"Kosovo je samostalna država. I to sad može da se nama sviđa ili ne, mogu da kažu da je Dušan Teodorović izdajnik... Ali kao i sve teritorije u Evropi i svetu, granice su nastale posle ratova, dogovorima i ugovorima posle ratova" , rekao je Teodorvić u jednom intervjuu.

"Kosovo i Metohija je Srbija. To nije samo Ustav naše zemlje, to je srce i duša naše zemlje, to je naš zavet”.