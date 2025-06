Brnabić je na sednici Skupštine navela da će pravo na privremeno izdržavanje imati deca do 26 godina starosti , ako se redovno školuju, koja su državljani Srbije i koja imaju status izvršnog poverioca u izvršnom postupku pokrenutom zbog ostvarivanja prava na zakonsko izdržavanje. Predviđeno je da ako se izvršni postupak pokrenut radi ostvarivanja prava deteta na zakonsko izdržavanje ne sprovede, u celini ili delimično, duže od dva meseca od dana dostavljanja rešenja o izvršenju izvršnom dužniku, javni izvršitelj poziva izvršnog poverioca da se u roku od osam dana izjasni da li je saglasan da se privremeno izdržavanje obezbedi iz sredstava Alimentacionog fonda.

On je naveo da se do sada za taj subvencionisani stambeni kredit, na osnovu zakona koji je usvojen pre tri meseca, prijavilo 5.500 mladih do 35 godina starosti, a potpisano je 1.000 ugovora.