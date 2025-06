Vladimir Kljajić ocenio je da se investicije nastavljaju i u Zaječaru i Kosjeriću, ali da je potrebno dodatno angažovanje države. Takođe naglašava da su lokalni izbori u pomenutim opštinama apsolutni pokazatelj da za raspisivanje parlamentarnih izbora nije vreme, kako bi oni doveli samo do produbljivanja društveno-političke krize.

- SNS ima i dalje čvrstu pažnju i podršku. Pokazalo se da parlamentarni izbori ne bi trebalo sada da se dogode. Izazvali bi nestabilnost i raspuštanje parlamenta, a ne bi se promenila njegova struktura. Opozicija nema tu jačinu da izazove SNS i zato nije trenutak za to - rekao je Kljajić.

- Jesu lokalni izbori, ali uspeli su da prenesu sve ono što se dešavalo proteklih 7 meseci u Srbiji. Došlo je do nezapamćene atmosfere uoči izbora, na vrlo perfidan način kršila se izborna tišina. Uz svoju kampanju dele i polarizuju Srbiju - rekao je Milićević.

- Navodno se insistiralo na pravdi, a zapravo se sve zloupotrebilo u političke svrhe. Želim da verujem da će konačno doći do konsenzusa i da će on dovesti do poverenja i stabilnosti. Država i univerzitet nisu spoljni saradnici, moraju biti partneri - naglasio je.