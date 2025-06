- Verujem da ćemo to imati u prvoj polovini ili sredinom sledeće godine. 114 zemalja se prijavilo za EXPO. Ne možete da uložite u Nacionalni stadion a da vam se vrati za 5 ili 10 godina, to je nemoguće. Ali kao ozbiljan država vi to morate da posedujete. Za nas EXPO nije samo Beograd. Za nas je to i izgradnja železnice od aerodroma do centra grada. Sve su nam uništili u prethodnim mesecima, ali videćete novo lice naše zemlje! Ta pruga će ići dalje ka Obrenovcu. Za nas je Ekspo i gradnja auto-puteva širom Srbije. Za mene nije Srbija samo Beograd, već od Prokletija do Subotice. Izdvajamo veliki novac za javne investicije. Upravo smo danas obavljali razgovore oko Banatske pruge jer smo stali zbog blokadera. Hoću da ljudi u Opovu dobiju novu prugu. Ja uživam u tome zato što mi je to život. Znam svaki kilometar svakog mesta u Srbiji, a neko uživa u tome da kritikuje svoju zemlju, pogotovo kad raste.