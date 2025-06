"Ali uspećemo sve da nadoknadimo, penzije će rasti brže nego plate, daću sve od sebe pre 1. januara. Prvog decembra smo promenili, a ja ću pokušavati i probati da bude i mesec ranije u zavisnosti od prilika. Meni je važnije kako će nas penzioner da živi nego šta će da kaže fiskalni savet. Kada su to penzioneri dobili za dve godine 45% povećanje? A kad im je za dve, tri godine cena hrane porasla za 45% kumulativno? Cena hrane im nije porasla za toliko nikada i nije ni sada porasla za toliko. Ali to vam je, kako da vam kažem, dobar trik sa N1, što bih rekao Paja Vujisić, 'je li ti to štos iz Minhena?' Poštovani građani, da znate, u poslednjih 12 godina povećane su plate za gotovo 300%. A ukupna inflacija je svega 96% u 12 godina. Samo da to ljudi imaju u vidu", rekao je Vučić i dodao: