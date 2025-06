Program obuhvata raznovrsne i zanimljive sadržaje poput škole sportova, kreativne radionice za crtanje stripa, radionice za učenje nemačkog jezika, vodičke ture i radionice u Narodnom muzeju. Sve aktivnosti počinju od 1. jula i trajaće do kraja avgusta, a učesnici se mogu prijaviti za više različitih aktivnosti.

- Program Leto u gradu, koji realzujemo devetu godinu za redom, predstavlja jednu od važnijih inicijativa kojom Grad Kragujevac i Kancelarija za mlade pokazuju svoju posvećenost deci i mladima. Naš cilj je da svakom detetu i mladoj osobi pružimo priliku da leto provede ispunjeno, aktivno i bezbedno, kroz sport, kulturu i druženje. Leto u gradu nije samo program – to je prostor za razvoj, druženje i nove prilike. Radost koju vidimo na licima dece i mladih najbolje govori o vrednosti koju ova inicijativa nosi, kaže Predrag Stevović, član Gradskog veća za sport i omladinu.

Broj mesta je ograničen, a prijave za sportske programe traju do 15.juna do 14 časova, odnosno do popune mesta.