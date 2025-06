Kao najpoznatiji operativac u vladi i čovek od poverenja predsednika Aleksandra Vučića, Mali je postao poznat upravo po tome što se ne libi da uđe ukoštac sa projektima u koje nekako, na početku, niko ne veruje osim njega i predsednika Vučića , kako to često obojica naglašavaju, piše Politika.

Kada je Siniša Mali postao prvi čovek Beograda 2014. godine, imao je čime da se pohvali – bio je uspešan konsultant u privatnom sektoru, Ron Braun stipendista koji se školovao i u Americi, student generacije na Ekonomskom fakultetu, sa doktoratom iz oblasti finansija i nizom naučnostručnih radova . Porodičan čovek, otac troje dece, neposredan u komunikaciji, ali i vrlo ozbiljan i poznat kao oštar u profesionalnom svetu. I pritom – bogat čovek, kako su još tada pisali mediji. Jedna od prvih naslovnih strana o Siniši Malom, do tada nepoznatom široj javnosti, govorila je upravo o tome kako je Mali jedan od milionera u srpskoj politici.

Za vreme ovog postupka, koji je trajao 10 godina, Mali je završio još jedan doktorat i to na Univerzitetu u Košicama.

Glavni akter ove priče je odmah negirao tvrdnje da poseduje 24 stana i naveo da je 2012. radio kao konsultant u privatnoj firmi, savetujući klijente kako da, između ostalog, kupe stanove u Bugarskoj. Ponovio je i dokazao da ima samo jedan stan u Bugarskoj, uredno prijavljen Agenciji za borbu protiv korupcije i plaćen preko računa. On je rekao da je između 2011. i polovine 2012. bio direktor dve ofšor firme za koje je „Krik” objavio da je preko njih kupio 24 apartmana, ali je naveo da nakon avgusta 2012. nije imao nikakvu vezu s tim firmama. Novinarima je predočio pisane izjave Ane Panajotove, direktorke pomenutih ofšor firmi, da nije vlasnik, niti ovlašćeno lice tih kompanija. Mediji su 21. avgusta 2017. objavili da je grafolog, koga je angažovala policija, dokazao da Siniša Mali nije vlasnik 24 stana.

Za to vreme, kao gradonačelnik Beograda, Siniša Mali je bio zadužen da sprovede projekat „Beograd na vodi”, koji je trebalo da spusti grad na reke i da potpuno preuredi Savski amfiteatar. Od kako je najavljen, projekat je naišao na brojne napade, bio je uzrok protesta protiv vlasti, čiji je simbol tada postala žuta patka. Kada je tadašnji gradonačelnik prvi put najavio prodaju stanova u Beogradu na vodi, postao je predmet šale na društvenim mrežama. Tako su se tviteraši lažno prijavljivali da su zainteresovani za kupovinu stanova, uvereni da se projekat neće sprovesti, te da stanovi nikad neće biti ni izgrađeni. Danas, 10 godina kasnije, Beograd na vodi više ne okuplja one koji protestuju protiv njega, već sve one koji tamo odlaze da provedu slobodno vreme, a stanovi se prodaju i pre nego što budu izgrađeni. Ovaj novi centar grada je doneo Beograđanima i gostima grada nove javne površine, promenade, ali i nova radna mesta. Privukao je strane investicije i doprineo razvoju turizma, ali i razuverio sve neverne Tome.