"Takozvani rektor Vladan Đokić drži Univerzitet kao taoca. Jedino što on treba da uradi jeste da obavesti javnost, nas koji smo zaposleni na Univerzitetu i gotovo 100.000 studenata, zbog čega je zatvorio vrata Univerziteta, zbog čega mi ne možemo da radimo, zbog čega studenti ne mogu da polažu ispite i da slušaju svoju nastavu! Dakle, to je njegova jedina obaveza i njegovih dekana koje je on koordinirao u zajedničkoj akciji obustavljanja fakulteta pod firmom da im studenti ne dozvoljavaju da rade, a moje iskustvo je da to baš i nije tako", kazala je prof Arsić Arsenijević za televiziju Njuzmaks i dodala: