Niko se u Austriji ne takmiči se ko to "ima tapiju na bol" kao što je svojevremeno kazala poslanica Đilasovog SSP Marinika Tepić nakon tragičnog zločina koji se desio 3. maja 2022. godine u OŠ "Vladislav Ribnikar" u Beogradu, kada je učenik te škole, maloletni K.K. ubio 10 osoba: devetoro dece i školskog čuvara.

I dok su se porodice stradalih poslednjim atomima snage spremale da sahrane svoje najdraže, nevino stradale u užasnim masakrima, opozicija je ove dve tragedije videla kao svoju šansu - opozicioni lideri, osokoljeni kompletnim šokom nacije zbog dva masakra, okrivilai su vlast za "stvaranja ambijenta koji je doveo do porasta nasilja u zemlji" i započeli proteste "Srbija protiv nasilja".

Nije ovima u Srbiji stalo do žrtava, do društva, niti do naroda. Njima je sve lična promocija i politička korist. Ne postoji bol i tragedija koju oni nisu zloupotrebili, za koju nisu napravili kampanju, transparent, protest i pretvorili u svoju naslovnu stranu.