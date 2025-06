Profesor Filozofskog fakulteta Čedomir Antić izjavio je danas, povodom dogovora koji su premijer Srbije Đuro Macut i rektor Univerziteta u Beogradu Vladan Đokić postigli vezano za održavanje prijemnog ispita za nove brucoše u poslednjoj nedelji jula , da je dobro što se situacija po pitanju fakulteta i upisa pomera sa mrtve tačke s obzirom na to da je više od 90 odsto fakulteta u Srbiji obnovilo nastavu, i poručio da je neophodno rešiti pitanje ispita.

"Verujem da je ovde u pitanju velika politika. Premijer je sada političar, nažalost i rektor je sve vreme bio samo političar, tako da oni šalju određene poruke svojim pristalicama i ljudima koji stoje iza njih" , ocenio je on za Tanjug, prenosi NS uživo.

Čedomir Antić je ocenio da je pad nadstrešnice u Novom Sadu očigledno bio samo izgovor da se uništi Ustav Srbije s obzirom na to da niko više ne pominje pad nadstrešnice, već je fokus na tome da se smire profesori koji polako ulaze u dugove jer nemaju velike ušteđevine.

"Pokazalo se u prethodnom periodu da veliki broj profesora nije bio zainteresovan za to što je Univerzitet zaustavljen šest meseci zbog političkih ambicija nekoliko dekana i ko zna kojih domaćih i stranih sila koje su stajale iza njih. Mislim da će na kraju neko morati da sprovede zakon kako bi se ovo rešilo" , izjavio je Antić.

On je poručio da vlast mora uvek da sprovodi zakon a ne samo kada nekome to odgovara, kada imaju podršku ili kada treba neprijateljima da napakoste, zato što, ističe, ništa ne može da bude iznad zakona.

Na pitanje kako će se organizovati upis novih brucoša ako studenti u blokadi fizički blokiraju fakultete i nikome ne dozvoljavaju ulazak u zgradu, Antić je rekao da se u vremenu prezaštićenih pojedinaca i u uslovima u kojima pojedini linčuju ljude koji drugačije misle u Studentskom gradu, ne može se očekivati od studenata da sami dođu na plenum kojim koordinaraju "banditi" i da steknu većinu, već da to treba da reši država.

"To može onda samo na banditski način, a ja sam za to da to treba da reši država zato što je ovo državni univerzitet, ovde je prekršen ustav, uništili su ustanove", poručio je Antić.