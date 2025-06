- Ne pamtim da su i jedni izbori u proteklih 15 godina prošli, a da poraženi nije pričao o krađi i da su zbog toga izgubili. Tako pronalaze razlog za neuspeh. Tako je bilo i sada, ali to nikome ne dozvoljava da se ponaša bahato i da pravi nerede. U tom smislu je ovo uobičajena atmosfera bez obzira što predstavnici SNS govore da je sve bilo na ivici linča. Ako neko misli da će se izvući nekažnjeno, neće to moći u uređenoj državi kao što je Srbija, mislim da sankcije prema takvom ponašaju moraju da budu sankcionisani. Srećom nije bilo onih incidenata koji bi već te večeri ušli u crnu hroniku, pa mislim da je policija obavila dobro svoj posao i zaštitila institucije.

S obzirom na to da blokade i dalje traju, Piper je odgonetnuo da li je to maska za izazivanje haosa:

- Naravno da jeste, pogotovo što su oni to najavljivali u internim dokumentima koji su se objavili u medijima. Pričali su o, kako oni nazivaju, radikalizaciji protesta-. To dolazi u ovom trenutku zato što protesti slabe, oni su danas brojčano slabiji i to mnogo u odnosu na one od pre dva meseca. Kada neko pokuša da organizuje, a vidi da nema masu, on ima dva načina. Oni misle da će nešto da radikalizuju, pa će vlast silom da odgovori i tako će probuditi emociju kod ljudi. Problem kod toga je što to neće dati rezultat jer morate da imate političku suštinu koja će na kraju da izvede te ljude.