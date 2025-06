Premijer Srbije Đuro Macut i rektor Beogradskog univerziteta Vladan Đokić postigli su u ponedeljak dogovor o organizaciji prijemnog ispita za upis nove generacije brucoša, koji je planiran da se realizuje u poslednjoj nedelji jula 2025. godine. Iako većina ovaj dogovor ocenjuje kao pozitivan napredak u pregovorima između Vlade i BU, ostaje nepoznato gde tačno fakulteti nameravaju da upišu novu generaciju brucoša s obzirom na to da su neki od njih i fizički u potpunoj blokadi, dok je na drugima tek počela onlajn nadoknada nastave. Pitanje koje najviše muči roditelje budućih akademaca je - kako je moguće održati prijemne ispite na fakultetima koji su blokirani i na kojima nema ni nastave ni ispita?

"Zadovoljan sam zbog toga što smo posle skoro dva meseca razgovora, doduše sa ogromnim pauzama između, dobili zajedničko saopštenje prvog čoveka izvršne vlasti i prvog čoveka Beogradskog univerziteta. Ako se o nekim drugim stvarima ne može govoriti s nekom izvesnošću, jasno je sada da su prijemni ispiti planirani za poslednju nedelju jula i to je ohrabrujuće za veliki broj mladih, koji sad bar znaju za kad je planiran prijemni, pa mogu da počnu pripremu. Dobro je i što je prijemni planiran ipak pre letnje pauze, jer će to omogućiti i bolje rezultate na njemu. Pa ipak, kao što kažu, papir trpi sve, važno je da se dijalog ne zaustavi na ovom jednom zajedničkom saopštenju i da se ovih nekoliko šturih informacija u vrlo kratkom roku razrade i konkretizuju. Konkretno: da li su blokade i prijemni ispiti spojivi? Da li su blokade i regularni ispiti spojivi? Drugo, ako blokade opstanu, gde će se i u kojim uslovima održavati prijemni ispiti? Da li to znači da će možda na jednom broju fakulteta gde se plenumi ne saglase sa idejom prijemni biti organizovani van matičnih fakulteta? Kakvi će biti uslovi za polaganje, ali i obezbeđivanje regularnosti istih?", pita se profesor Petrov u razgovoru za Kurir.