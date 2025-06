- I to stanje u opoziciji nije od juče, međutim, čini mi se da u ovom trenutku ipak centralna tema za njihove analize treba da bude pad podrške republičkoj vladajućoj koaliciji, koja uz sve raspoložive resurse jedva uspeva da dobije dve pojedinačne opštine. To samo pokazuje koliko je Srbija realno i ozbiljno podeljena, bez obzira na to što se možda nećemo složiti koja je tu polovina nešto veća ili nešto manja... Svi politički akteri, i vlast i opozicija, trebalo bi ozbiljno da stave prst na čelo i razmisle o toj društvenoj činjenici - kazao je Vukadinović.