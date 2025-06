- Deklaracija koja je usvojena, nije bila laka i jednostavna za nas i to je razlog zašto sam se uzdržao i zašto mog imena nema. Među potpisnicima deklaracije Srbije nema, ali želim još jedan put da izrazim punu zahvalnost predsedniku Zelenskom na izuzetnom gostoprimstvu ovde u Odesi - rekao je Vučić koji je nakon pitanja novinara o sankcijama Rusiji pojasnio da je to upravo bio jedan od razloga za nepotpisivanje deklaracije.

- Imate to u tekstu deklaracije, dakle ako se ne varam, stoje i dalje sankcije u tekstu deklaracije i i to je bio jedan od razloga zašto ja nisam stavio svoj potpis i zašto Srbija nije potpisala. Mislim, na kraju krajeva ne možete ići protiv sebe, svoje zemlje i politike koju vodite, ali bez svađa, bez ukora i niko nas, moram da priznam, nije pretrano ni pritiskao, ja sam izneo stav Srbije, ponosan sam na politiku koju Srbija vodi i to je to.|