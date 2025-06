- Pa svi hoće nešto da radikalizuju. Imamo mnogo tih radikalizatora. Verovatno će postati nindže u međuvremenu. Neverovatno je kako ljudi umisle da se neko nečega plaši, pa će oni ne znam šta da urade, pa mi valjda se tresemo od straha, pa ćemo to da ispunimo. To da ne radite, a da dobijete pare, neće da se desi. Ne može da bude, ili neće da bude. Možete da radikalizujete šta hoćete, možete i glavom u zid udarati, i zidom u glavu, možete šta god hoćete. Strašno sam zainteresovan za to šta ćete uraditi. Para nema dok ne zaradite pare. Kad zaradite pare, dobićete ih koliko ste ih zaradili. To je, ja mislim, najpošteniji pristup na svetu i to narod hoće.