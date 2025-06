- Neko stoji i koordinira to. To je inicijalno možda bio spontani bunt, ali i u to imam pravo da sumnjam, jer imamo seriju nelogičnih događaja, pa je tu istina verovatno suprotna. Plenumi su jedna stvar koju nisu smeli da priznaju ni dekani ni rektori. Samom tom činjenicom su napravili prekršaj – kaže Arsić Arsenijević i dodaje:

- Ja ih opravdavam jer je bila takva atmosfera u društvu, oni su nam negde dali nadu sve do onog trenutka dokle je to imalo pozitivnu konotaciju. Već negde u januaru smo seli da se dogovorimo o nadoknadi i oni su bili motivisani za to. Moj utisak je da je u tom momentu neko motivisao te studente na pogrešan način. Sve što je blokada, sve što je zabrana, osporavanje tuđih prava – to je negativno. Građani reaguju negativno na to.