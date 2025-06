"Želeo bih da dobijem vašu podršku, predsedniče Zelenski, kako bih izabrao jedan ili dva grada ili neki manji region koji možemo da obnovimo i mislim da bi to bilo nešto veoma vidljivo za ljude u Ukrajini ukoliko dobiju jasnu podršku", istakao je Vučić u obraćanju na prvoj sesiji Samita.

On je dodao da je tako nešto Azerbejdžan već uradio u Ukrajini i da bi to bilo veoma važno kada je reč o humanitarnoj pomoći i svim drugim pitanjima koja, kako je istakao, obuhvataju i političku podršku teritorijalnom integritetu Ukrajine.

"Ono što mogu da kažem u ime svoje zemlje jeste to da će Srbija nastaviti da se čvrsto pridržava Povelje UN i međunarodnog javnog prava, što uključuje zaštitu teritorijalnog integriteta zemalja koje su priznate u okviru Ujedinjenih nacija kao najvažnijeg principa. Uvek smo to zagovarali i kao što sam rekao, bićemo čvrsti u tom stavu i mislim da na neki način to može da bude korisno i Ukrajini", istakao je Vučić.