-Vučić nikada nije osramotio našu zemlju. Putuje po Srbiji i svetu i želi samo najbolje Srbiji. Pogledajte još jednu diplomatsku pobedu! Ukrajin nije pozvala predstavnike lažne države Kosovo na samit u Odesu. Tako je pokazala da poštuje Srbiju. Naš predsednik je bio tamo prvi put od početka rata, a ne tako davno, 9. maja bio je i u Moskvi na paradi povodom Dana pobede. Slično je i kod kuće, nije mu teško da ode u bilo koji kraj naše lepe Srbije, on radi ono što bi funkcioneri, odbornici i poslanici trebalo da rade. On je sa narodom po Srbiji, samo on i zato je toliko popularan. I zato će još dugo da pobeđuje. Iza njega stoje dela, to nisu dela nekih drugih. Rezultati njegovog rada su pravi patriozam. Ostavio je iza sebe nešto će se vekovima pamtiti.