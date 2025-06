- Danas je za mene kao ministarku zaštite životne sredine veliki i važan dan, jer danas otvaramo novo poglavlje u oblasti zaštite vazduha. Na osnovu ugovora koje smo danas potpisali, u naredom periodu ćemo uložiti izuzetno velika sredstva, 50 miliona evra, targetirano u gradove koje smo mapirali kao one sa najvećim prekoračenjem štetnih emisija. To je važna vest pre svega za građane Beograda, Niša, Valjeva, Zaječara, Novog Pazara i Smedereva, gde će ovaj niz projekata biti realizovan. U tim gradovima menjaćemo stare dotrajale kotlarnice na mazut, ugalj i druga goriva koja negativno utiču na kvalitet vazduha savremenim i održivim izvorima toplotne energije, poput toplotnih pumpi, biomase, industrijske otpadne toplote, kao i priključenja na daljinski sistem grejanja ili gas gde za to ima uslova. Ovaj niz projekata je kruna našeg višegodišnjeg rada, jer smo nakon zahtevne procedure ušli u fazu kada možemo da očekujemo i radove i tako intenziviramo borbu za čistiji vazduh, koja je za nas jedan od glavnih prioriteta - rekla je Pavkov.