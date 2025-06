Profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu Čedomir Antić govorio je o lokalnim izborima u Zaječaru i Kosjeriću , i istakao da je to velika pobeda za vladajuću stranku.

- Zaječar i Kosjerić su pokazali da je dobar bio onaj Berijin vic, Lavrentija Berije, dugovečnog šefa NKVD-a i SMERŠ-a. On je skupljao viceve o Staljinu. I omiljeni vic mu je bio kada se sretnu car Nikolaj II i Staljin na nebu, i pita Nikolaj II: "Da li je vojska još uvek jaka kao što je bila". On kaže jeste. Pita da li je policija oštra kao što je bila. On kaže jeste. A pita da li votka ima i dalje 45 odsto alkohola, a Staljin kaže ne ne, sada ima 50 odsto. A car ga pita: "Pa dobro Josife Visarionoviču, da li je zbog pet odsto alkohola trebalo dizati revoluciju" - rekao je profesor kroz smeh.