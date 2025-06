- Ja mogu da ne vodim računa ili da izdam, kako neko kaže, samo nacionalne interese svoje zemlje. Ja predstavljam svoju zemlju. To nikada nijednog trenutka nisam uradio. Štitio sam srpske interese na svakom mestu u svetu. Što je za mene Srbija sve. Za mene je Srbija život. Za mene je ta naša teritorija i mnogo viša teritorija ljudi koji tu žive. Srce našeg naroda. To je za mene najvažnije. A ne to da li će se nekome moja politika dopasti u Vašingtonu, Briselu, Moskvi, Kijevu ili nekom drugom mestu. I nikako to ljudi da nauče. Da mene ne interesuje vlast. Da mene ne interesuje šta je to što mogu da ostavim kao trag. U onom ličnom smislu. A na kraju uvek su u pitanju građani i šta je to što činimo za ljude.