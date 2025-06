- Oni su mi objasnili kako funkcioniše na tim plenumima, to je prosto jedan sistem proizvodnje onih stavova koji se unapred očekuju. Mi smo na FPN-u imali naučno-nastavno veće gde smo izglasali online nadoknadu nastave, a koliko sam ja obavešten, oni su imali sutradan glasanje o tome i tesnom većinom su izglasali da nema fizičke blokade fakulteta. Mi smo to nezvanično saznali. Međutim, kada se juče ponovo glasalo i kada je većina onih ljudi koji su se trenutno našli na plenumu izglasala totalnu blokadu, onda smo mi obavešteni da se ide u totalnu blokadu. Ovi studenti koji su pokušavali, oni su nekako bili potišteni što se njihov glas ne čuje, što njih niko nije pitao, što su nevidljivi, pokušali su da idu na plenum i videli su kako to funkcioniše - kazao je profesor Koprivica za Newsmax Adria.