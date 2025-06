On je objavio snimak sa studentima koji žele da uče , u kojem kaže da ga nervira kada vidi vređanje ljudi zato što su poreklom iz drugih krajeva.

- Ljudi, to je najbolji čin njihove izdajničke politike. Zamislite vi da vređate Srbina iz Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine. Kako to možete da radite, a mašete nam srpskim zastavama i tobože ste patriote. Sram vas, bre, bilo. Sve izdajnik do izdajnika i takva bi bila politika. Posebno šaljem poruku onima koji iz tobože patriotskih razloga idu na proteste - kazao je Vučević.