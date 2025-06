U petak je trebalo da budu nastavljeni razgovori između Vlade i Beogradskog univerziteta, ali je prvi čovek BU po ko zna koji put otkazao dolazak u poslednji čas jer je navodno bio u Sloveniji

I pored svih napora premijera Đura Macuta da izađe u susret zahtevima Beogradskog univerziteta i nedavnog prvog zajedničkog saopštenja Vlade Srbije i BU, rektor Vladan Đokić je po ko zna koji put prekršio dogovor i nije se pojavio na dogovorenom sastanku sa Macutom, koji je trebalo da bude održan u prethodni petak, saznaje Kurir!

Da stvar bude gora, Đokić je naprasno odlučio da se ne sastane sa Macutom 13. juna, nakon što je proveo nekoliko dana u Briselu, gde je pred evropskim zvaničnicima celu krivicu za krizu visokom obrazovanju u Srbiji svalio na državu, a u potpunosti abolirao ulogu studenata blokadera, ali i profesora i dekana.

Bez obrazloženja

- Premijer Macut i rektor Đokić je trebalo da se sastanu u petak kako bi nastavili razgovore o već postignutim dogovorima između Vlade i BU, ali i nastavili pregovore o stvarima u kojima i dalje ima nejasnoća ili neslaganja. Međutim, nakon što je tužakao sopstvenu državu evropskim zvaničnicima, uz to, prećutkujući istinu i njima, Đokić se naprasno javio da neće stići na sastanak jer će navodno ostati jedan dan u Sloveniji nakon povratka iz Brisela! Doduše, nije obrazložio šta to toliko važno trenutno ima da radi u Sloveniji i šta je hitnije od rešavanja krize u akademskoj zajednici. Pritom, dok premijer javno poziva na smirivanje tenzija, ispred Vlade već skoro nedelju dana protestuju profesori fakulteta okupljeni oko inicijative "Pobunjeni univerzitet" i blokiraju ulice Kneza Miloša i Nemanjinu, koje su žile kucavice Beograda. I pored dogovora koji je Đokić postigao sa Vladom, on se nije obratio profesorima da prekinu sa tim protestom, nije pozvao studente da se vrate na nastavu, niti je osudio fizičku blokadu zgrada pojedinih visokoškolskih ustanova. Nemoguće je ne zapitati se da li Đokić po ko zna koji put samo kupuje vreme i igra duplu igru? - kaže dobro obavešteni izvor Kurira.

On podseća da ovo nije prvi put da je rektor BU u poslednjem trenutku otkazivao sastanke pod najrazličitijim izgovorima, a nekad i bez obrazloženja.

Okretanje ploče

- Setimo se kako je još početkom godine Đokić prvo zvanično potvrdio da će se sastati sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i onda, tog dana kada je razgovor trebalo da bude održan, samo poslao poruku da ipak ne može da dođe! I to bez objašnjenja. Uradio je to kasnije i Macutu, kada se nije pojavio na već dogovorenom sastanku u Vladi, a o tome ga obavestio javnim saopštenjem, iz koga su svi protumačili da neće doći jer je pozvan na saslušanje. Ipak, ispostavilo se da je to bila laž, jer nije morao ni tog, a ni narednih dana ni u MUP, ni u tužilaštvo, već mu je ono samo tražilo neke podatke, i to pismenim putem, i to 20 dana pre dogovorenog sastanka. Čini se da većina članova Vlade odavno ništa ne veruje Đokiću jer se već dešavalo da jedna strategija bude dogovorena, a da on izađe posle 15 minuta pred novinare i sve porekne. Premijer i dalje insistira na dogovoru sa njim i želi da izađe u susret zahtevima BU, ali ga sve više ljudi upozorava da ne veruje rektoru i da ne ide na ustupke - priča naš izvor i dodaje da se ne zna da li je Đokić Macuta ili ikoga obavestio da uopšte planira put u Brisel, gde je ponovo "okrenuo ploču".

Logički apsurd

Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković kaže za Kurir da je krajnje vreme da se cela akademska zajednica i društvo zapitaju da li Vladan Đokić treba da predstavlja BU i bude na njegovom čelu, jer je očigledno da ne radi u interesima BU.

- Onaj ko bi po funkciji, moralu, odgovornosti i obavezama morao da se grčevito trudi iz petnih žila da bar formalno spase akademsku godinu i ublaži ovu sedmomesečnu krizu, upravo taj čovek, rektor Đokić, šeta se po Briselu i Sloveniji i ne razmišlja o interesima studenata koji hoće da uče i svoje zemlje. Ako je zaista bio tamo, šta je to moglo da bude toliko važnije u Sloveniji u poslednjim sekundama spasa za Univerzitet? I ne samo u Sloveniji, njega se izgleda ne tiču sopstvene profesionalne obaveze i obaveze BU, to je samo još jedan dokaz nihilističkog i neetičkog odnosa Đokića. Za čije interese je on boravio u Sloveniji i u Briselu, gde je optuživao državu za ono što je sam sa svojim pojedinim kolegama prouzrokovao i urušio? Da li se nešto krije iza tih povezanih putovanja u Brisel i Sloveniju, u čije ime je on tamo? Ovo je jedan logički apsurd, on opstruiše pregovore sa Vladom i pretvara ih u besmisao i protivrečje - izričit je profesor Petričković.