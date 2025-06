Profesorka Medicinskog fakulteta u Beogradu Valentina Arsić Arsenijević izjavila je da su blokaderi "nečija produžena ruka" i da će nakon nekog vremena to i shvatiti.

- Oni su samo nečija produžena ruka i oni će to shvatiti. Ali me je duboko razočarao jedan mladi kolega, neki docent, koji je rekao da ne zna kako će se ponašati ako Miloš Pavlović dođe kod njega, onda treba da se zapita da li je on uopšte na pravom mestu.