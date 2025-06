- Pričao sam sa jednim čovekom koji je rekao da je njih više sedelo ispod te nadstrešnice u popodnevnim časovima. Vozilo sa nepoznatim oznakama i korpom za podizanje je išlo duž nadstrešnice i podizalo jedno po jednog radnika duž same nadstrešnice. On nije znao šta rade, ali je kasnije povezao. Zaključio sam tada da je velika mogućnost da su merili oscilacije nadstrešnice, jer je to značajan podatak koji je trebao biti poznat da bi se aktivirao taj uređaj koji su ispitivali tim zvukom koji sam na početku pomenuo. To je bilo dovoljno tim teroristima, da 1. novembra izaberu trenutak kada je bio određen broj ljudi koji je čekao autobus, među njima je bila i moja ćerka. U to vreme sam bio u bolnici. Kada se to desilo, sin me je nazvao da mi kaže - kaže Raca.

- To jutro smo se čuli u 7 sati i rekla mi je da ide u grad da nešto pazari. Po nevolji u to vreme, čekala je taj autobus koji staje ispred same nadstrešnice. Sin je u 5 sati video na televiziji tu tragediju i rekao mi da se Goca ne javlja. Ja sam je zvao pet-šest puta, to veče sam samoinicijativno izašao sa klinike, ali je tada nisu našli. Sutradan sam nazvao SUP i oni su mi odmah odgovorili i utvrdili da je to ona. Taj dan nije ponela ličnu kartu. 1. novembar je datum koji katolici obeležavaju "Dan mrtvih". Danas ću prvi pomenuti, kada sam ovih dana saznao za tragediju u Gracu, odmah sam povezao sa našom decom u Ribnikaru, to je bilo planirano. Mislim da tužilaštvo nije do kraja odradilo svoj posao. Mislim da su stručnjaci i nalogodavci pomutili um i dali oružje u ruke dečaku da to uradi - rekao je Raca.