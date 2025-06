- Ja sad nešto glumim, Siniša slika, kao fizički sam aktivan, ali ceo jutro radili smo mnogo važnije stvari. Bavili se napretkom Srbije, gledamo da do kraja meseca završimo ovu deonicu do Požege, struja u Munjinom brdu, vatorgasna vozila, kako da sve organizujemo na najbolji način. Bavimo se otvaranjem pruge za teretni saobraćaj do Subotice da bude do kraja jula. A do kraja avgusta da bude brza pruga otvorena i za putnički saobraćaj. Verujem da ćemo još mnogo toga uspeti da uradimo, EXPO napreduje. A ovo kratko vreme pred ručak da iskoristim kao nešto da radim a to što ću da pojedem, valjda da se manje primeti, tako to kažu. U svakom slučaju, Srbija se vratila na pravi put. I vreme je da i ja popravim svoje fizičke karakteristike, bar da budem za nijansu manje debeo i sa više energije nego što je to bilo u nekoliko prethodnih meseci. Svakako, Srbija je na dobrom putu, idemo dalje, idemo snažno, idemo jako i pobediće Srbija - zaključio je predsednik Vučić.