U emisiji „ Puls Srbije vikend “ na Kurir televiziji, otvorena je bolna tema tragedije koja je potresla Srbiju kada je 1. novembra 2024. godine na železničkoj stanici u Novom Sadu došlo do iznenadnog obrušavanja nadstrešnice . U studiju su govorili Vojislav Šešelj, lider Srpske radikalne stranke, sociolog i stručnjak za bezbednost Ilija Kajtez, spoljnopolitička analitičarka Sofija Tasić i prof. dr Đuro Raca, otac tragično preminule Goranke Raca.

- Ja nisam stručnjak, ali i meni je bilo sumnjivo što je ta nadstrešnica odjednom pala. Da je došlo do zamora, padao bi deo po deo. Smatram da treba vršiti krajnji pritisak na tužilaštvo da se to ispita i da se uključe strani stručnjaci.

- Sve može da se desi osim da je nešto slučajno, pogotovo ako iza toga stoje moćne obaveštajne službe. One sve tačno određuju. Prvi momenat koji ne odgovara Zapadu je pruga Solun-Budimpešta, odnosi sa Kinom, a cilj im je da Srbija bude razmrvljena, tačnije da dođe do otcepljenja Vojvodine. Fantastično izabrano vreme. Iz toga vidimo ponašanje tužilaštva, blokade, sve je to apsolutno povezano.