- Ne treba potcenjivati sve ove akte nasilja i ne treba očekivati da će se to promeniti. To je dostiglo najviše nivoe, ali bez namere da se od toga odustaje. Kurti će s tim nastaviti, pogotovo što postoji realna mogućnost da se na KiM zajedno s lokalnim izborima ponove i pokrajinski. I onda će Kurti insistirati na tome da se teror održava i pojačava, ako je to ikako moguće, jer on je neko ko na tome prikuplja glasove i politički profitira. On i dalje namerava da se sopstvenoj javnosti predstavi kao neko ko može da se nosi sa Srbijom, ko može da zadaje udarce Srbiji i srpskom narodu. On u toj nacionalističkoj, zapravo šovinistički raspoloženoj albanskoj javnosti na KiM od toga najviše profitira - upozorava Graovac.