- Ovo sve ide ka potpunom ludilu. Mi ovde živimo, radimo, vodimo neke svoje živote, ali smo svesni da u svakom momentu to može da se prekine. Vidimo šta se dešava, gledamo svaki dan to. Kurti samo čeka priliku da nas maltretira, da nas otera odavde. I ne samo to. Nije njemu dovoljno da kaže da je proterao sve Srbe s KiM, već da nas bukvalno stavi u žice i napravi genocid kako bi sutra bio veliki lider koji je na taj način za svagda rešio srpsko pitanje - kaže Spasojević.