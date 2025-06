Srpski studenti, i to oni najbolji, masovno napuštaju srpske univerzitete i odlaze put inostranstva kako bi mogli da ostvare svoje pravo na studiranje, koje im je mesecima unazad u našoj zemlji uskraćeno usled blokada fakulteta. To će, ističu sagovornici Kurira, imati dalekosežne posledice po našu državu, jer ostajemo bez onih koji treba da budu predvodnici našeg društva.

Naime, proteklih šest meseci, usled blokada fakulteta širom Srbije i diktata sa raznoraznih plenuma, najbolji studenti, oni koji su čvrsto opredeljeni za učenje i svoj akemski razvoj, praktično su naterani da odu iz Srbije kako bi mogli da nastave sa studijama. A to su gotovo svi univerziteti širom našeg regiona jedva dočekali, od Slovenije i Crne Gore, preko Austrije i Mađarske, do Italije, ali i nekih drugih zemalja. Tako je na njima sve više srpskih studenata koji su silom prilika svoj akdemski put nastavili daleko od naše zemlje. Pritom, uočivši šansu, pojedini fakulteti čak prave planove kako da privuku još više srpskih studenata, i to proširivanjem programa, pa je sva prilika da će se ovaj egzodus nastaviti.