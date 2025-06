- Tokom mog prvog mandata Srbija i Kosovo su se žestoko sukobljavali, kao što su to činili decenijama, a ovaj dugogodišnji sukob je pretio da preraste u rat. Ja sam ga zaustavio. Bajden je naštetio dugoročnijim izgledima nekim veoma glupim odlukama, ali ja ću to ponovo popraviti - naveo je Tramp na svojoj društvenoj mreži Istina (Truth).

- Kada kaže da je u prvom mandatu zaustavio sukob, morao bi da pokaže i kako sad delovati, jer tamo teror raste, a njegove reakcije gotovo da i nema. To što je u jednom mandatu rekao i uradio jedno, ne znači da će to isto da primeni i u drugom. Tramp u diplomatiji koristi ono što misli da je dobro uradio i u tom kontekstu i njegov nastup jeste da bi pokazao kako je on uspešan u političkom delovanju. Međutim, realne činjenice na terenu pokazuju da on niti je uspeo da prekine ukrajinsko-ruski sukob, niti je stabilizovao Bliski istok. Turbulentno je kao i pre.