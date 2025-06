- To je teško shvatljivo. Zahvaljujući i inicijativi predsednika Vučića mi danas imamo kliničke centre koji su među najmodernijima u Evropi i što možemo i jesmo pritekli u pomoć našoj braći i setrama S. Makedonije, ja mislim da je zbog toga pitanje svih građana to da li su oni normalni? - poručila je Brnabić.

Ističe da tu prijavu podnose blokaderi koji su taj dan bili ispred tog klinčkog centra, pištali, lupali, pravili galamu i uznemiravali te ljude iz S. Makedonije i nisu se zapitali da li to nekom tamo smeta.

- Mislili smo da ćemo čuti nešto pametno, ali nastavili smo da slušamo laži. Nisu te leži ni smešne ni zabavne, one su dobro osmišljene i plasirane su tako da bi se nastavila dehumanizacija predsednika Vučića i njegove porodice. - poručila je Brnabić.

- Nadležne institucije i dalje nisu radile. Kako je moguće da nadležne institucije nisu regovale. To su laži to su obmane, to je ponižavanje institucija naše zemlje. Na kraju krajeva pravljenje problema sa drugim državama kao što je Kolumbija, jer je ona pre toga ili u sklopu tih laži optužila i predsenika Kolumbije da je narko- trafiokant. Tako da je neverovatno da nadležene institucije još nisu reagovale.