Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je ranije, obrazlažući predlog tog zakona, istakla da je to najbolji zakon za zaštitu dece i samohranih roditelja. Brnabić je navela da, prema podacima iz 2022. u Srbiji ima 300.000 samohranih majki i 70.000 do 80.000 muškaraca, da polovina od njih ima problem sa alimentacijom, a da dve trećine čine žene. Predsednica parlamenta je ukazala da će neodgovorni roditelji ubuduće biti i dužnici države, koja će sve naplatiti sa kamatom i da takvi slučajevi nikada neće zastariti. Kako je pojasnila, samohrani roditelji će biti isplaćeni najkasnije dva meseca od podnošenja zahteva, a pravo na alimentaciju, osim roditelja maloletne dece, imaju i deca do 26 godina koja su na školovanju. Zaštitni mehanizam za budžet Srbije propisan je tako da se u istom trenutku daje ovlašćenje javnom izvršitelju da, u istom postupku, naplati sredstva od dužnika sa kamatom.

Prema Zakonu, sredstva za privremeno izdržavanje deteta obezbeđuju se iz državnog - Alimentacionog fonda koji se ovim zakonom obrazuje kao budžetski fond, a upravljanje njim se poverava ministarstvu nadležnom za porodičnu zaštitu. Odredbom člana 5. Zakona propisana je kategorija subjekata koja može da ostvari pravo na privremeno izdržavanje iz Alimentacionog fonda, a uslovi su kumulativno postavljeni u smislu da se radi o detetu i to detetu u kontekstu Porodičnog zakona što podrazumeva i maloletnu i punoletnu decu do 26. godine dok su na redovnom školovanju, da je državljanin Republike Srbije i da ima status izvršnog poverioca u izvršnom postupku pokrenutom radi ostvarivanja prava na zakonsko izdržavanje.

Vučić: To što sam obećao, to sam i završio

Predsednik Vučić je neposredno pre usvajanja predloga Zakona o alimentacionom fondu istakao da to što je obećao, to je i završio.

- Završio sam predlog Zakona o alimentacionom fondu. To sam obećao i završio sam. Pošto nemam pravo direktne zakonodavne inicijative, taj predlog zakona podneće kao narodni poslanik Ana Brnabić, ali će naglasiti da smo to zajednički uradili. Očekujem da će se u sledećih 7 dana ovaj predlog zakona usvoji. To je pre svega zbog naše dece. Dete je izvršni poverilac, ali je to zakon kojim majke dobijaju najviše. Dobijaju sigurnost. Ako je neko neodgovoran, da neko ne želi da izdržava dete, onda je na državi da pomogne. Onda je na nama da od muškaraca koji su se ponašali neodgovorno i neozbiljno, nedžentlmenski to naplaćujemo. To je ogromno olakšanje za majke, a najviše dobijaju deca. Idemo sa tim u Narodnu skupštinu - rekao je tom prilikom Vučić.