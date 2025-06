Vučić je gostujući na RTS-u kazao da je set medijskih zakona usvojen jer je to tražila EU, kao i da se ne tiče "običnih građana", već elite.

"Nemam pojma ni šta je sadržaj tih zakona jer to ne interesuje nas, obične građane, to interesuje elitu. A što se nas, običnih građana, tiče, to su ova dva zakona koja su fantastična", kazao je Vučić.