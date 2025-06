Odgovarajući na pitanje koliko daleko vodi Vidovdan, on je priznao da ne zna, ukazujući da će brojnost biti važna, pogotovo u odnosu na protest 15. marta, ali da ne veruje da će biti približan broj ljudi.

- Onda ćete da merite dokle su studenti dobacili u odnosu na 15. mart. Ja se bojim da 15. mart teško možemo da ponovimo. Ne zato što nema ljudi, ne zato što su ljudi digli ruke od svega, nego zato što je nekako posle 15. marta taj cilj manje jasan, manje je jasno kuda idemo i šta radimo. Bez obzira što se sada traže izbori, ne vidi se način na koji veliki broj ljudi na ulici može da izvrši pritisak da se dobiju izbori. S druge strane, bila bi katastrofa da ne bude ljudi na ulici. Dakle, bila bi apsolutna katastrofa, to bi već ličilo na neku vrstu poraza i na neku vrstu pobede režima - kazao je Ilić.

- Pre svega, akteri nisu homogeni, iako su kolektivni, iako deluju kao da su grupe koje stupaju sa određenim stavovima, vidimo zapravo da su se pocepali na mnogo grupa. Profesori su se pocepali. Imate ove koji neće onlajn nastavu, koji traže da se prvo ispune uslovi pa tek onda da se pravi dogovor, a očigledno imate i drugu stranu koja meni deluje realnije, a to je "ajmo da se dogovaramo korak po korak, pa kako se šta realizuje da idemo dalje". Imate jedan broj studenata koji čak pristaju da se vrate na nastavu regularno, na fakultete, i jedan koji kaže da neće uopšte da se vrate na nastavu, da će blokirati i onlajn nastavu ako budu mogli, da ne daju nastavnicima da uđu na fakultete. Vrlo je sve raštrkano, podeljeno, liči na jednu prilično haotičnu situaciju. Deluje da su svi spremni na nekakav sukob a ne na dogovor. Mislim da to mora da se promeni. Nema drugog načina, mora da se vrate na nastavu - zaključio je on.