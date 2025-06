OBRAĆANJE JAVNOSTI "NEMAM DILEMU DA JE HTEO DA UBIJE NEKOG ČLANA SNS" Vučević: Sreća što niko nije stradao i što nije ubio nijednog policajca na kog je pucao, a blokaderi ćute

Foto: Printscreen/TV Pink

Nije to izolovan incident, ali je najekstremniji. Kao da je najavljivan i priželjkivan sve ovo vreme, kao da se pravilo unapred već opravdanje da do toga može da dođe jer ako dođe da će to biti gotovo legitiman čin, jer zaboga, neko puca u apsolutno zlo