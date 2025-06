- Juče je Narodna skupština usvojila i tri medijska zakona, drago mi je što smo dobili pohvale od strane EK i želim da zahvalim komesarki Marti Kos što je ovo prepoznala i oglasila se. Još važnije što treba da uradimo su i izbor saveta REM, druga izmene i dopune zahteva o jedinstvenom biračkom spisku i to se tiče najkomplikovanije prporuke. O jedinstvenom biračkom spisku nismo mnogo razgovarali, radili smo duže vreme na tome i kroz parlamentarnu grupu ODIHR preporuka. Prošli smo jedan krug javnih rasprava o prethodnom zahtevu o biračkom spisku, meni je važno da objasnim šta je to što predlažemo i da stavim tačku na priče da do sada nismo ništa uradili. Mi smo već 28. marta 2025. godine, dobili mišljenje ODIHR na tadašnji predlog izmene zakona o biračkom spisku koji kaže da je predlog zakona, odnosno nacrt u skladu sa ODIHR preporukama što se tiču ažurnosti i da ukoliko se usvoji i primeni, obezbeđuje jaku i dobru osnovu da se unapredi poverenje javnosti u birački spisak. Dali su dodatne preporuke, koje smo želeli da adresiramo. Činjenica da je nacrt zakona o izmenama i dopunama zakona o biračkom jedinstvenom spisku, koji se trenutno nalazi pred parlamentarnom radnom grupom za primenu ODIHR preporukama, jesno u skladu sa tim preporukama.

- Do toga je dovela mržnja koju su posejali blokaderi uz ogromnu podršku dela medijske scene. Do toga je dovelo stalno opravdavanje i relativizacija napada na studente koji žele da uče i sve ostale koji se sa blokaderima ne slažu, pa čak i na dekane, direktore škola i profesore. Do toga je doveo nedostatak adekvatne reakcije nadležnih institucija na fašističko divljanje blokadera na ulicama Niša, Novog Sada, Bogatića, Beograda i ostalih gradova i opština u Srbiji. Do toga je dovela tišina, pa čak i odobravanje, maltretiranja, targetiranja i terora nad novinarima i medijskim kućama koje se blokaderima ne sviđaju - navela je Brnabić na Iksu.