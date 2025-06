Naime, u Vrnjačkoj Banji u ponedeljak uveče došlo je do pucnjave kada je Ivan Mladenović (46) pucao na prostorije SNS, a potom i na policiju. On je brzom reakcijom pripadnika MUP uhapšen, posle čega je izvršen uviđaj na licu mesta. Ispalio je pet-šest metaka, ali u prostorijama nije bilo nikoga, pa na sreću nema povređenih. Pretpostavlja se da je Mladenoviću cilj bio da nekoga povredi.

- To je očajnički potez onih koji su izgubili, ali to ne mogu da prihvate, prihvatiće uskoro. Probaće još neko nasilje oko Vidovdana, probaće da raspiruju srpsko-srpski sukob, da napadaju srpsku decu, ali tome dolazi kraj - poručio je Vučić.

- Blokaderi već šest meseci ne samo da opstruiraju državu i njene institucije nego u saradnji s njima naklonjenim medijima stvaraju atmosferu koja nema veze sa srpskom tradicijom i sa srpskim mentalitetom. To je mržnja bez ikakvih programskih pokrića. Podsetimo se kako su se odnosili prema većnicama u Novom Sadu, Obrenovcu, Nišu itd., kako su maltretirali najkorektniju policiju u Evropi - srpsku policiju, kako su maltretirali građane da ne mogu da dođu do bolnica i svojih radnih mesta, tukli gde god su stigli... Što je bio razorni udar na srpsko društvo i, posebno naglašavam, na demokratiju - kaže on i dodaje: