- Poštovani građani, uvek kada dođem u Emirate, iznenadim se ogromnom napretku koju ova zemlja pravi. I znam, neko će reći to je zbog nafte, to je zbog drugih prirodnih bogatstava, nije. To je zbog sposobnosti rukovodstva Ujedinjenih Arapskih Emirata. Postoje zemlje koje imaju mnogo više nafte od Emirata, a daleko su iza njih. I to me motiviše dodatno na rad, požrtvovanost, na nove ambicije, nove ciljeve.