- Sve što rade, blokade, opsktrukcije, na kraju će im narod pružiti otpor. Ljudi hoće da se normalno kreću, da idu u škole i na posao. Država ne sme da dozvoli da pravdu uzmu u svoje ruke. Oni žive neki viralni život, ti bliokadei, kao neka deca.

Država je blokirana sedam ili osam meseci već, imali smo najavu sukoba i podela. Svi ćemo platiti cenu za to. Sve se to održava na ekonomski rast države a to se preliva na naše kuće, naša primanja, plate i penzije. Srbija mora da ide dalje. Ekspo je u prvom planu, to je budućnost Srbije. Moramo da se borimo za investicije i rast zarada. Da se poveća minimalna zarada kao prosečna. Predsednik vodi državu i politiku velemajstorski. Bin Zajed, jedan je od najuticajniji i saradnja sa Emiratima je starateška po mnogo osnova za Srbiju.