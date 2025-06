"Mi dalje jačamo našu vojsku, to je moćni argument odvraćanja ako neko pomisli da Srbija može da bude lak plen. Tako čuvamo mir, stabilnost, ali nikog ovim ne ugrožavamo", rekao je rekao je Vučić novinarima u Abu Dabiju, gde boravi i danas.

On je kazao da živimo u svetu punom neizvesnosti i da sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima Srbija već ima saradnju u vojnoj oblasti, ali će je dići na još viši nivo.

Rekao je i da je domaćina zamolio da pomogne Srbiji u visokim tehnologijama, a posebno vojnoj, pošto je to, kako je rekao, za našu zemlju izuzetno značajno zbog njene pozicije i da okružena zemljama NATO.

On je najavio da će sredinom septembra, u zavisnosti od događaja, petak i subota, 12. i 13. ili 19. i 20. u Beogradu biti održana velika parada.

"To će biti nešto što do sada ljudi u regionu nisu mogli da vide. Pokazaćemo mnogo toga što najveći deo građana Srbije ne zna da smo mi u međuvremenu nabavili, proizveli ili uspeli da uvedemo, kako se to stručno kaže, u naoružanje Vojske Srbije. Da predstavimo jednu dodatnu, novu i narastajuću snagu koja ne ugrožava, ponavljam, nikoga, ali nikome neće dozvoliti da ugrozi njenu slobodu i njenu stabilnost", poručio je Vučić.