- Jasno je bilo od početka o čemu se radi, da je u pitanju obojena revolucija, spolja plaćena i organizovana. Sad pošto USAID ne može više da plaća, sad će ići NED i još neke druge. Sad će preko njih da ih plaćaju. Samo u Srbiji će da se bave politikom. Do u detalje pratimo kako se obojena revolucija odigrava, i znamo da nemaju više šansu. Sad traže skidanje mog imuniteta, ja se nisam ni pozvao na imunitet. To je kad nemaju pojma sa životom. Nisu hteli da uče, već su hteli da blokiraju one koji žele da uče. Molim te mlade ljude da sednu i uče, da se ne blamiraju više. Proći će i taj 28. - rekao je Vučić.