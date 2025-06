"U svom očaju blokaderi pribegavaju pozivima za protest 28.juna koji su puni nacionalne simbolike, želeći na taj način da privole narod da im se odazove. Međutim, ne može protest koga najvećim delom podržava Nataša Kandić ili Dinko Gruhonjić da bude nacionalni protest. Naprotiv, on je u biti antinacionalni, on je protest anarhista i radikalnih levičara i nemojte da nasedate na njihovu prevaru ", upozorio je večeras narodni poslanik Srpske napredne stranke i advokat Vladimir Đukanović .

Međutim, ne ide to baš tako, jer ne možete da se deklarišete da ste, ne znam kakva srpska opcija, podržava vas Nataša Kantić. I ona je najveći zagovornik podrške tom protestu 28. juna. Inače, jedini smisao tog protesta, kako su sami rekli, je da očiste Pionirski park. Znate, to baš da vezujete za Vidovdan, i uopšte da imate cilj da nekoga očistite. I da nekoga pomerite, samo zašto drugačije razmišlja van svake pameti. Ali ne može da bude nacionalni srpski protest ako ga podržava Nataša Kantić. Ako ga podržava Dinko Gruhojić. Ako ga podržava nevladina organizacija Stav iz Novog Sada, na primer. Ili Bravo. Ili ako ga podržavaju razni blokaderi, anarho-liberalne provenijencije, pre svega komunističke, antinacionalne, ljudi koji su približno stavu Antife, kao jedne terorističke, levičarske organizacije. I koja, u biti, nije nacionalna. Znači, to jednostavno ne može tako da bude i ne može tako da prođe. I s tim u vezi, baš želim da naglasim da je ovo potpuno besmisleno i sumanuto.