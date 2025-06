- Borba protiv korupcije u Srbiji je u punom jeku, i to je politika Srpske napredne stranke, za koju se od početka zalažemo i od koje nikada nećemo odustati. To je naš prioritet, i tu nema mesta nikakvoj polemici ni diskusiji Zato su potpuno apsurdna saopštenja pojedinih političkih organizacija u kojima se komentarišu jučerašnja hapšenja u okviru akcije borbe protiv korupcije. Jer, svi koji su uhapšeni, uhapšeni su za vreme vlasti SNS - rekao je on.